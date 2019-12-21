Нужна ли Путину заморозка конфликта на Донбассе, – мнение

Президенту России Владимиру Путину не нужно замораживать вооруженный конфликт на Донбассе, но Украине эта ситуация была бы выгодна. Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд.

«Путину не нужны сами эти территории ["Л-ДНР"]. Ему нужна Украина, и если не Украина, то ее развал. Или контроль, или развал», – сказал он.

По его мнению, даже замораживания вооруженного конфликта на Донбассе сложно достичь. «Пока что я не вижу, чтобы эта заморозка была однозначным сигналом Киева на весь мир: "Мы хотим заморозить это". Это трудно, я понимаю, Украине это трудно сказать, потому что замораживание – это некий отказ от этих территорий на время», – отметил Умланд.

«Представим себе страшный сценарий: что будут избраны в 20 одномандатных округах депутаты на Донбассе, и будет 20 агентов Кремля сидеть в Верховной Раде от Донбасса. Ну, и что? Ну, будут они там сидеть, и будут пророссийские вещи говорить, но большинство-то не изменится, конституционное большинство останется, прозападное», – отметил эксперт.

Он предположил, что Кремль бы устроила такая ситуация, но сделать это в Украине, где изменились политические настроения в обществе, очень маловероятно: «Для Украины, пока в Москве не изменилась ситуация, нужно как-нибудь добиться замораживания. Украина могла бы просто настроить Берлин и Париж, что наша цель теперь – не возвращение этих территорий, а мы хотим заморозить это, пока не изменится руководство в России, чтобы страна могла развиваться. Но это политически трудно сказать».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV