На Луганщине отчитались о закрытии игорных заведений (Фото)

На Луганщине полицией прекращена деятельность 46 игорных-интерактивных заведений. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«После вступления в силу постановления Кабинета министров Украины о запрете игорного бизнеса на территории государства сотрудники ГУНП, Управления стратегических расследований, следственных подразделений, патрульной полиции совместно с работниками фискальной службы, прокуратуры и СБУ в ночь с 19 на 20 декабря провели масштабные отработки всех игорных заведений и интерактивных клубов, которые функционировали на территории области», – написала она.

По ее словам, по результатам отработки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о нелегальной деятельности 4-х игорных заведений, по которым были открыты уголовные производства.

«В рамках уголовных производств в ходе проведения санкционированных обысков из нелегальных заведений правоохранителями была изъята 41 единица компьютерной техники. В настоящее время созданы постоянно действующие мобильные группы, в состав которых входят следователи, оперативники УСР и представители других подразделений, которые круглосуточно будут выявлять и документировать факты осуществления незаконного игорного бизнеса», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook Татьяна Погукай

Она добавила, что полиция Луганщины обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефонам 102 и (095) 367-90-10 информацию о работе подпольных игорных заведений.