Реши простую задачку – получи приз: Что будет, если отозваться на предложение мошенников

Маркетинг с признаками мошенничества. Ранее уже сообщалось о простых задачках на сообразительность, которые щедро публикует региональная пресса, обещая призы за правильные ответы. В чем там опасность путем эксперимента решили выяснить журналисты «Сегодня».

Недавно в местной прессе журналисты нашли ряд обманчивых объявлений. Миллионные вознаграждения, машины и ценные подарки предлагают тем, у кого цифры в дате рождения образуют так называемое счастливое число. Правда, когда бы вы ни родились, если провести арифметические действия в такой последовательности, получится одно и то же. Под видом доверчивой читательницы корреспондентка позвонила по указанному номеру.

«Анна де Марлен разыскивает человека, который смог разгадать пирамиду достатка, чтобы наградить его», – сообщили нам по телефону.

И посоветовали ждать письма со сведениями о якобы подаренном миллионе. Конверт не заставил себя долго ждать. А в нем оказалась фотография денежной руны, которая должна приумножить состояние. И три листа текста с обещаниями роскошной жизни, финансовых побед и решения материальных проблем. А еще в этом письме женщина, называющая себя экстрасенсом, говорит, что дарит победителю вот такие чеки на миллион и 120 тыс. грн. Мол, ими он может воспользоваться по своему усмотрению. Только над словом «чеки» стоит едва заметная звездочка, а в примечаниях полупрозрачным шрифтом написано, что они не являются финансовым документом или платежным средством. И это не все. Получатель должен поставить подпись и отправить письмо обратно, заплатив 248 грн. Мол, это покажет, что он согласен на денежный подарок.

Денежная руна срабатывает: на мобильный начинают градом сыпаться предложения на сотни тысяч. Стоит только перейти по ссылке. На самом деле это обычный спам, ведь, отправив письмо с подписью, человек согласился на использование персональных данных с целью рекламы.

«У мошенников работают хорошие юристы, хорошие психологи, которые за большим количеством слов в этих соглашениях прячут то, что они не обещают человеку выигрыш», – объясняет бывший пресс-секретарь МВД Владимир Полищук.

Эксперт такие схемы видел сотни раз. Говорит, привлечь злоумышленников к ответственности крайне сложно, но возможно: «Научно-практический комментарий к статье 190 в УК разъясняет: если организация или человек намеревалась завладеть имуществом человека в 200-300-400 грн и заранее знала, что обманывает человека и действует способом обмана, злоупотребления доверием, здесь есть определенные признаки такого преступления, как мошенничество».

Юрист Сергей Войченко, прочитав письмо, констатирует: шансов получить возмещение и наказать злоумышленников мало: «Отсудить ваши средства будет практически невозможно. Если вы обратитесь в суд, то организаторы этой акции предоставят ваши же документы, где вы добровольно согласились и написали, что с условиями акции ознакомлены».

Час поисков в интернете – и журналисты находят данные об этой компании. Официально она занимается розничной торговлей. Поэтому выигрыши, акции, дома и машины – лишь один из способов маркетинга. За комментариями журналисты отправились в офис общества. Однако в списках предприятий этой конторы нет. Поэтому, чтобы не попасть впросак, на похожие объявления в газетах или интернете откликаться категорически не советуем. Найти концы будет просто невозможно.