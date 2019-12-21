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В «ДНР»: В Ясиноватой Opel врезался в рекламный щит

21.12.19 09:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла 21 декабря на пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Артема: водитель легкового автомобиля Opel Vectra совершил столкновение с металлической конструкцией рекламного щита. В результате ДТП пострадал 1 человек. Сотрудники «МЧС» деблокировали пострадавшего, мужчину 1988 года рождения, из автомобиля, и передали работникам «скорой медицинской помощи», которые доставили его в лечебное учреждение г. Ясиноватая.

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