Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на выходных ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей может наблюдаться раздражительность и повышенная сонливость. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра пишет УНН.

Так, в течение 21 и 22 декабря погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенную сонливость.

Может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Кроме того, в понедельник, 23 декабря, также ожидаются дискомфортные погодные условия.