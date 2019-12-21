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Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

21.12.19 09:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на выходных ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей может наблюдаться раздражительность и повышенная сонливость. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра пишет УНН.

Так, в течение 21 и 22 декабря погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенную сонливость.

Может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Кроме того, в понедельник, 23 декабря, также ожидаются дискомфортные погодные условия.

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