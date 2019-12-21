«Еленовка стоит»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 декабря

Сегодня утром, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 52,2 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 12333 человек и 1146 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10 262 человек и 1491 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 10315 человек и 1695 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5138 человек и 997 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14115 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 390 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/190;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «4:18. Майорск на выезд ДНР на 5:00 (по местному времени, – ред.) льгота 17 машин, основная 50 и стремительно растет, встреча возле ментов забита "беременными"»;

Алексей: «4:31. Майорск первая протяжка, беременные заехали все! Мы машин на 10 продвинулись»;

Алексей: «4:33. Еще на 10 машин продвинулись».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «4:25. Каргилл из Донецка основная середина спуска с моста, льгота на 10 машин меньше на 5:00 (по местному времени, – ред.)»;

«7119»: «6:55. Каргилл. Общая льгота на мосту, вчера на середине моста. Внизу слева все забито перевозками и бусами»;

Inna: «7:07. Каргилл. Общая на вершине моста»;

Татьяна: «7:50. Каргилл в Украину: на мост растет третий ряд, на спуске с моста стоят ГАИ и дальше пускают только автобусы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Влад: «4:54. В Еленовке машин очень много стоим и пребывают»;

Den: «4:56. Еленовка >120, льгота есть ~30, стать в льготу – 1000»;

Den: «5:21. Еленовка, основная уже за поворотом»;

Инна: «7:29. Еленовка просто жесть. Основная до церкви. Льгота 62 авто до поворота. После поворота еще 3 ряд на обочине»;

Инна: «7:57. Еленовка. Пешая человек 250-300»;

Александр: «8:18. Еленовка – от рынка...»;

Den: «8:30. Еленовка стоит. Движения нет, продвигаемся когда кто-то из очереди уезжает»;

Инна: «8:38. Новотроицк нулевой пост. Пеших не меньше 300»;

Anton: «8:46. Новотроицк из Украины в Донецк, почти до моста, машин 150 точно есть»;

Влад: «9:31. Еленовка в Украину до церкви. Движения пока что нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Иван: «5:37. Октябрь в Украину 6:30 утра (по местному времени, – ред.): основная возле магазинчика и подъезжают»;

Den: «6:48. Еленовка в Украину. Машин много, основная очередь уходит за поворот, льготы ~50, перевозы едут потоком сразу на БП минуя все очереди! Было 2 протяжки машин на 5-8»;

Александр: «7:02. Октябрь. Перевозы один за другим»;

Иван: «7:22. Октябрь – на камышах»;

Иван: «7:32. В Октябре ж**а»;

Sergey: «7:48. Куликово в Украину – ппц»;

Sergey: «8:32. Гнутово 150 обычная и 50 льготников в Украину».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.