«Еленовка стоит»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 декабря

Сегодня утром, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 52,2 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 12333 человек и 1146 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10 262 человек и 1491 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10315 человек и 1695 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 5138 человек и 997 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 14115 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 390 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/60;
- КПВВ «Марьинка» – 0/190;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Алексей: «4:18. Майорск на выезд ДНР на 5:00 (по местному времени, – ред.) льгота 17 машин, основная 50 и стремительно растет, встреча возле ментов забита "беременными"»;
- Алексей: «4:31. Майорск первая протяжка, беременные заехали все! Мы машин на 10 продвинулись»;
- Алексей: «4:33. Еще на 10 машин продвинулись».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Андрей: «4:25. Каргилл из Донецка основная середина спуска с моста, льгота на 10 машин меньше на 5:00 (по местному времени, – ред.)»;
- «7119»: «6:55. Каргилл. Общая льгота на мосту, вчера на середине моста. Внизу слева все забито перевозками и бусами»;
- Inna: «7:07. Каргилл. Общая на вершине моста»;
- Татьяна: «7:50. Каргилл в Украину: на мост растет третий ряд, на спуске с моста стоят ГАИ и дальше пускают только автобусы».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Влад: «4:54. В Еленовке машин очень много стоим и пребывают»;
- Den: «4:56. Еленовка >120, льгота есть ~30, стать в льготу – 1000»;
- Den: «5:21. Еленовка, основная уже за поворотом»;
- Инна: «7:29. Еленовка просто жесть. Основная до церкви. Льгота 62 авто до поворота. После поворота еще 3 ряд на обочине»;
- Инна: «7:57. Еленовка. Пешая человек 250-300»;
- Александр: «8:18. Еленовка – от рынка...»;
- Den: «8:30. Еленовка стоит. Движения нет, продвигаемся когда кто-то из очереди уезжает»;
- Инна: «8:38. Новотроицк нулевой пост. Пеших не меньше 300»;
- Anton: «8:46. Новотроицк из Украины в Донецк, почти до моста, машин 150 точно есть»;
- Влад: «9:31. Еленовка в Украину до церкви. Движения пока что нет».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Иван: «5:37. Октябрь в Украину 6:30 утра (по местному времени, – ред.): основная возле магазинчика и подъезжают»;
- Den: «6:48. Еленовка в Украину. Машин много, основная очередь уходит за поворот, льготы ~50, перевозы едут потоком сразу на БП минуя все очереди! Было 2 протяжки машин на 5-8»;
- Александр: «7:02. Октябрь. Перевозы один за другим»;
- Иван: «7:22. Октябрь – на камышах»;
- Иван: «7:32. В Октябре ж**а»;
- Sergey: «7:48. Куликово в Украину – ппц»;
- Sergey: «8:32. Гнутово 150 обычная и 50 льготников в Украину».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.