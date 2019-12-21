Нормандский формат «умер»: Мнение политолога о переговорах по Донбассу

Саммит в Нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря, показал, что у Украины нет эффективной международной площадки по Донбассу. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.

«Скажем о трендах, которые будут для государственной машины и для Украины. Первый связан с недавними парижскими встречами – "умер" Нормандский формат. Впервые Украина с 2014 года по 2019-й не имеет переговорной площадки, настоящей и эффективной, на которой она бы могла вести переговоры как с Путиным, так и с Западом, и чтобы решения их были легитимными», – сказал он.

«Нормандский формат "умер" – это раз. Второе, то, что оказалось, что ни Германия, ни Россия, ни Украина, ни Франция не имели какой-то изюминки, а заговорили о вещах, которые обычно делают второстепенные политики и второстепенные генералы. Интенсивные переговоры в условиях конфликта – это первое, что нужно, поэтому сразу скажем, что это здорово, когда есть любой контакт с противоположной стороной или международными миротворцами», – продолжил Небоженко.

Он пояснил свое мнение: «Тот факт, что вдруг Меркель подымается и называет поселок номер такой-то – Кацапетовка, что там войска отойдут, – это не уровень Меркель, которая 19 лет возглавляет Германию. То же самое – жизнерадостный Макрон. Наш президент – мы боялись, что будут говорить "зрада", но ничего этого не произошло. Но хуже другое – все четверо собрались зря. И это очень большая проблема. Украина в 2020 году остается без эффективного механизма международной площадки».

«СНБО сказал все свои возможные слова, Минские соглашения не работают, "формула Штайнмайера" не работает – я говорю с учетом тех конфликтов, которые будут в 2020 году. И надо что-то делать. Говорят о Будапештском [формате], я – за Женевский формат… Но факт – что нашим дипломатам надо серьезно думать», – добавил политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV