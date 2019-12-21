Сводка из зоны ООС за 20 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 20 декабря в результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический прибор получил травму – поражение сетчатки глаза – вследствие использования противником лазерного оружия. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы со стороны противника зафиксированы.

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;

рядом с поселком Шумы (Торецк) – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы:

рядом с Невельским – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем;

вблизи шахты «Бутовка» – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 134 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", аэропорта, сел Спартак и Крутая Балка; на горловском направлении – поселка Озеряновка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.