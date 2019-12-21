План «Б»: Украина может вернуться к введению миротворцев на Донбасс

Украине на определенном этапе придется выносить на рассмотрение Совета безопасности ООН вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс. Об этом в интервью «Укринформ» заявил экс-постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

«Мы так и не внесли на рассмотрение Совбеза [ООН] проект резолюции, который уже написан, хоть он и не устраивает Россию», – отметил Ельченко.

По его словам, «политики и дипломаты хорошо понимали, что добиться такого решения в наших условиях почти невозможно, а делать то, что устроит только Россию, не имеет смысла». Он напомнил, что на определенном этапе даже разговоры о миротворцах прекратились, а этот вопрос поднимался, пока работал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который обсуждал вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

«Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если Минские соглашения вовсе не будут работать, мы вернемся к плану "Б" – постановке вопроса о миротворческой миссии ООН. Думаю, на каком-то этапе нам все же придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза [ООН] и смотреть, какая будет реакция», – считает посол Украины в США.