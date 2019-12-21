В ОБСЕ рассказали о колоннах грузовиков с российскими номерами в Донецке и Луганске

В неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Луганске зафиксированы две колонны грузовиков с российскими номерными знаками. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 20 декабря.

Как сообщается в отчете, 19 декабря команда СММ видела, как колонна из 8 грузовиков (с российскими номерными знаками; на борту не менее двух грузовиков была надпись «Донской спасательный центр» на русском языке) выехала из территории объекта в Буденновском районе Донецка.

В тот же день наблюдатели видели, как колонна из 7 грузовиков (с российскими номерными знаками; на борту одного грузовика была надпись «Гуманитарная помощь из Российской Федерации» на русском языке) въехала на территорию объекта в Луганске.