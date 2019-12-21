Пожар на Донетчине: Погиб мужчина

В Славянске (Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в пятницу, 20 декабря, в 22:59 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Бессарабская в Славянске.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри частного дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни», – сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 23:24. Причина его возникновения уточняется.