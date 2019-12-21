В Луганске маршрутка сбила пенсионерку

В неподконтрольном украинским властям Луганске маршрутка сбила пожилую женщину. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в Жовтневом районе города в пятницу, 20 декабря.

«Гражданин 1971 года рождения, управляя автомобилем "Газель", на остановке общественного транспорта "кв. Гагарина" г. Луганска совершил наезд на гражданку 1948 года рождения. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение ЛГМБ №8», – говорится в сообщении.

«Автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств УГИБДД МВД ЛНР. Проводится проверка», – заявили в «полиции».