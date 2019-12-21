Это не может быть быстрым процессом, – Разумков о введении рынка земли

Все фракции и депутатские группы Верховной Рады подписали меморандум о совместной работе, чтобы подготовить ко второму чтению проект закона об изменениях в законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«По поводу быстрого введения рынка земли – это не может быть быстрым процессом. И надо отдать должное, что сегодня есть понимание между разными политическими силами, которые работают в парламенте», – сказал Разумков.

«Сегодня (20 декабря – ред.) подписан меморандум между всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты те договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению», – добавил он.