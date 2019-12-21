Горело общежитие и частные дома: В «ДНР» рассказали о пожарах

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки на пожарах погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 20 декабря в Коммунаровке (после переименования – Сарабаш, Старобешевский р-н) в частном домовладении по ул. Комсомольской произошел пожар, в результате погиб мужчина.

Еще один пожар произошел в тот же день в Иловайске, по ул. Степной – в частном домовладении. В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. Пострадавший от госпитализации отказался.

Кроме того, 20 декабря произошел пожар по ул. Шахтерской в Калининском районе Горловки: горела комната общежития на 2-м этаже 2-этажного здания. Сотрудники «МЧС» вывели из зоны задымления на свежий воздух 2-х людей. В госпитализации пострадавшие не нуждались.