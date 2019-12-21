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Горело общежитие и частные дома: В «ДНР» рассказали о пожарах

21.12.19 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки на пожарах погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 20 декабря в Коммунаровке (после переименования – Сарабаш, Старобешевский р-н) в частном домовладении по ул. Комсомольской произошел пожар, в результате погиб мужчина.

Еще один пожар произошел в тот же день в Иловайске, по ул. Степной – в частном домовладении. В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. Пострадавший от госпитализации отказался.

Кроме того, 20 декабря произошел пожар по ул. Шахтерской в Калининском районе Горловки: горела комната общежития на 2-м этаже 2-этажного здания. Сотрудники «МЧС» вывели из зоны задымления на свежий воздух 2-х людей. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

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