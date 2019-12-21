Закончится ли война на Донбассе в 2020 году: Мнение политолога

В 2020 году в Украине будет продолжаться внутреннее политическое противостояние по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и мирных переговоров по этой теме. Такое мнение высказал немецкий политолог Владимир Фесенко.

«Тема Донбасса будет очень сложной, очень противоречивой темой 2020 года», – сказал он.

«В первой половине года будут предприниматься, прежде всего, со стороны Зеленского попытки выйти на некое мирное урегулирование и на обновление Минских соглашений, и попытки уменьшить масштабы конфликта, может быть даже попытаться прекратить "горячую фазу" конфликта – военные действия на Донбассе. Но у меня большие сомнения, что это удастся сделать», – отметил Фесенко.

По его словам, президент России Владимир Путин и некоторые люди в его команде, в частности, его помощник Владислав Сурков не хотят урегулирования конфликта на Донбассе.

«Для Суркова "ДНР" и "ЛНР" – это его личные и политические, и, говорят, и экономические интересы. И это еще инструмент воздействия на Украину. Самое главное, об этом я слышал от многих российских коллег и раньше, они откровенно говорят: А зачем нам прекращать этот конфликт? Пока идет война на Донбассе, у Украины нет шансов на продвижение в Евросоюз и НАТО. И по этим причинам, скорей всего, какие-то частные компромиссы возможны», – считает политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV