Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий 300 млн долл. помощи Украине

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долл. Об этом сообщает «Европейская правда».

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долл. – это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долл.

На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долл.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долл., что на 50 млн долл. больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Бюджет предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».

Администрация главы американского государства отметила, что документом предусмотрены наиболее масштабные инвестиции в вооруженные силы США.

«Это по-настоящему исторический день для американских вооруженных сил», – заявил Трамп во время подписания бюджета.