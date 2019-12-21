За разбой 8 лет назад: На Донетчине к реальному наказанию осужден мужчина

На Донетчине прокуратура добилась назначения реального наказания преступнику, который совершил разбой 8 лет назад в Мариуполе. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Донецким апелляционным судом был отменен приговор Жовтневого районного суда г. Мариуполя, которым 30-летнего местного жителя приговорили к условному наказанию за разбой, совершенный в феврале 2011 года по предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

«Мужчина вместе с приятелем, который уже отбывает 5-летнее наказание за указанное преступление, напали возле ночного клуба в г. Мариуполе на посетителя клуба и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения средней тяжести, после чего завладели его имуществом стоимостью 776 грн», – говорится в сообщении.

«Суд первой инстанции назначил второму из нападавших наказание в виде 5 лет лишения свободы, что ниже, чем предусмотрено законом, и с испытательным сроком на 3 года. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор и в январе 2017 года апелляционный суд, удовлетворив частично требования прокурора, вынес приговор, которым назначил реальное наказание – 3 года лишения свободы, однако с применением закона, который опять-таки предусматривает наказание, ниже низшего предела с санкции статьи», – отметили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы прокуратуры приговор суда апелляционной инстанции отменен и в декабре 2019 года было назначено новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции в связи с задержанием объявленного в розыск подозреваемого.

«При повторном просмотре уголовного производства Донецкий апелляционный суд признал доводы прокуратуры полностью обоснованными и назначил виновному реальное наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сообщили в прокуратуре.