На КПП «ДНР» стало плохо двоим женщинам

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на КПП «ДНР» в Горловке и Александровке медицинскую помощь оказывали двоим пожилым женщинам. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», в Горловке на КПП сотрудник «МЧС» оказал первую медицинскую помощь женщине 1930 года рождения. Пострадавшая передана работникам «скорой помощи» для госпитализации.

На КПП в Александровке, что под Донецком, первую медпомощь фельдшер оказывал женщине 1943 года рождения. Пострадавшая от госпитализации отказалась.

Оба инцидента произошли 20 декабря.