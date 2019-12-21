Полиция начала расследование смертельного пожара в Славянске

Полиция начала расследование смертельного пожара на ул. Бессарабской в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным, смерть 38-летнего мужчины наступила от отравления угарным газом.

«Трагедия произошла в частном домовладении по улице Бессарабская в Славянске. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1981 года рождения. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара устанавливается», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».