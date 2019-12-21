Уже «попал» на 2 300 долларов: Переселенцы под Офисом президента требуют деньги на «Ипотеку под 3%» (Фото, видео)

Сегодня, 21 декабря, в Киеве под Офисом президента прошла акция внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО / ООС, которым были обещаны выполнения жилищных программ «Ипотека под 3%»* и «Доступное жилье». Как передает корреспондент «Донецких новостей», на акцию вышли около 80 участников.

Это уже повторная акция протеста, первая состоялась 17 декабря. Но по ее итогам Кабинет министров так и не профинансировал жилищные программы – 300 млн грн в начале декабря должны были выделить на «Доступное жилье» и 200 млн грн на «Ипотеку под 3%». Сотни семей по всей Украине уже собрали документы, взяли кредиты, заплатили невозвратные залоги за квартиры и пр. о государство так и не оплатила свою часть, и все участники жилищных программ оказались в зоне риска.

Одна из соорганизаторов акции – переселенка из Горловки Марина Малахова – прибыла к Офису президента с велосипедом. Это своеобразный символ данного мероприятия с лозунгом, обращенным к правительству – «Прокатили?». «Этот велосипед подарили дочери еще в Горловке, в мае 2014 года, на ее 8-летие. А уже в июне мы уехали из города. Мы долго переезжали по Украине – жили и в Славянске, и в Николаеве. А когда осели в Киеве, я попросила знакомых, и нам этот велосипед из Горловки передали. И сегодня на акции велосипед символизирует лозунг – "Прокатили?". Пока мы в нем ставим знак вопроса. Надеемся, что точку мы не поставим – надеюсь, с выплатой средств все будет нормально. Но пока – под вопросом», – прокомментировала «Донецким новостям» Малахова.

Участник акции Вячеслав Васин – переселенец из Донецка, два года жил в Днепре, а последние три года – в Киеве. Он оказался среди «счастливчиков», которые прошли по очереди, и в декабре за 5 дней должны были собрать необходимые документы и деньги для участия в программе «Ипотека под 3%». Мужчина уже понес расходы в 3 300 долл. США. «Мы искали жилье в конкретном районе Киева – на Оболони, т.к. здесь дети уже ходят в школу, занимаются в кружках и секциях. И нам в кратчайшие сроки удалось найти квартиру, собственник которой находился в США, здесь были его доверенные лица. Но по требованиям программы были вопросы – можно ли оформить сделку по доверенности. В итоге, собственник принял решение, что вылетает из США и сам оформляет продажу квартиры. Он прилетел в Киев, мы с ним оформили предварительный договор (таково требование программы "Ипотека под 3%", – ред.). Первоначально я заплатил 1 000 долл. невозвратного залога. Также мы договорились, что половину стоимости расходов собственника [по перелету, проживанию] – оплачиваем мы, т.е. из 2 700 долл., мы должны оплатить 1 300 долл. Он взял билеты обратно на 29 декабря, к этой дате мы уже думали окончить оформлять сделку. И вот мы все вместе с ним ждем, когда государство перечислит обещанные средства», – поделился с «Донецкими новостями» своей проблемой Вячеслав Васин.

Вячеслав Васин – в центре с обращением

Светлана Клочко – переселенка из Донецка, 6-й год живет в Киеве. В декабре стала участницей жилищной программы «Ипотека под 3%». «Когда в электронном реестре появились списки, мы в очереди были 4-ми. Конечно, была эйфория, что мы прошли. Нам сначала дали 5 рабочих дней для подготовки всех документов и поиска квартиры. Пока мы не понимали, какими окажемся в списке, поисками квартиры мы не занимались. Когда шла речь о рабочих днях, то субботу и воскресенье мы дополнительно могли иметь в запасе для поиска квартиры. Но потом вместо 5-ти рабочих уже объявили – 5 календарных дней, и сроки для сбора документов и поиска квартиры резко сократились. Естественно, на все эти дни мы бросили свои работы и занимались этими вопросами. Кроме того, требовалась справка о доходах (с мокрой печатью) из налоговой службы. Мой муж работает официально, для таких работников справки готовят 3-5 рабочих дней. Я – ФЛП, предприниматель, для нас в налоговой справка оформляется до 10 рабочих дней. И мы понимали, что можем не попасть в программу. В общем, "в ноги падали", но справки получили», – рассказала о мытарствах Светлана.

Кредитный комитет одобрил документы семьи Клочко, они рассчитывали купить небольшую 1-комнатную квартиру. Собственникам квартиры они уже оплатили невозвратный задаток в 500 долл. «И это спасибо продавцам, которые вошли в наше положение и взяли не традиционные 1 000 долл., как настаивала риелторская компания. Но тем не менее, мы снимаем квартиру, и уже оплаченные 500 долл. – точно не лишние. Мы потратили деньги и время, и вдруг узнаем, что государство не выделяет средства на данную программу. Теперь мы попадаем в зону риска – будут ли продавцы ждать нас, т.к. им главное продать квартиру», – продолжила дончанка.

У семьи Клочко в Донецке остался дом, расположенный в 4-х километрах от Донецкого аэропорта, это обстреливаемый район, продать недвижимость невозможно. Вторая квартира, которая осталась в Донецке в наследство от свекрови, также недалеко от аэропорта – прямое попадание снаряда, полостью разрушена, восстановлению не подлежит. «И в итоге, мы без жилья – ни "там", ни здесь. Мы бросили свое жилье и все имущество "там", выехали, отдав предпочтение Украине. Государство понимает, что наши знания, навыки, профессионализм здесь точно нужны. И мы сделали свой выбор. А с нами вот так поступают», – возмущается Светлана Клочко.

Участники акции собрали подписи под очередным обращением в адрес премьер-министра Украины Алексея Гончарова с требованием выделить обещанные средства на жилищные программы.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Государственный бюджет на 2019 год были внесены изменения, благодаря чему дополнительно выделили 300 млн грн на программу «Доступное жилье» и 200 млн грн на новый проект – «Ипотека под 3%». Деньги на счет Государственныйого фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») должны были поступить в начале декабря. Общественники заявляли, что если денег не будет до 20 декабря, их не успеют освоить и средства вернутся в бюджет. При этом во исполнение требований программ люди уже оформили документы, в том числе, заключили предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверили бумаги, оплатили залог продавцам и риелторам. Если государство не выполнит свои обязательства, участники программ могут потерять уже вложенные средства.

Напомним, программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».