Россия и потенциал ООН: Посол Украины в США рассказал о дипломатической борьбе

Как Украина за последние 4 года использовала потенциал ООН для противостояния российской агрессии. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал экс-постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

«С 2015-го по 2017-й наше государство было непостоянным членом Совета безопасности ООН. Тогда КПД превышал даже 100 процентов. Мы не только активно отстаивали свои интересы, но и сумели продемонстрировать нашу позицию относительно других проблем в мире, показать, что Украина – ответственное государство, способное справиться с глобальными вызовами, ведь члены Совбеза ООН несут коллективную ответственность за поддержание мира и безопасности во всем мире», – сказал он.

«За эти два года мы завоевали в ООН авторитет, который помогает нам сотрудничать с другими странами сейчас – в частности по их поддержке наших инициатив. Без преувеличения, нам удалось сформировать мощную группу друзей Украины, что крайне важно для противостояния российской агрессии», – продолжил Ельченко.

По его словам, в группу международных партнеров, поддерживающих Украину в ООН, входят все страны Европейского Союза, и прежде всего переменные члены Совета безопасности ООН, а также главные стратегические партнеры – США и Великобритания, «которая после выхода из ЕС, как это ни парадоксально звучит, занимать еще более сильную позицию по украинскому вопросу».

«Ведь до сих пор Лондон вынужден был двигаться в фарватере политики Евросоюза, где не все так просто даже с поддержанием санкций против России. Каждый раз, когда раз в полгода стоит вопрос продолжения санкционного режима, внутри ЕС поднимаются дискуссии – стоит его сохранить в таком виде. Позиция Великобритании близка к позиции США», – отметил украинский дипломат.

«Среди наших друзей также Польша, страны Балтии, Турция. Хотя Анкара и строит партнерские отношения с РФ, ее позиция в вопросах Крыма и Донбасса твердая и однозначная. Здесь она полностью на нашей стороне. К этому кругу также принадлежат Канада, Австралия и Новая Зеландия. А также европейские страны, которые не являются членами ЕС, в частности Швейцария, Норвегия, Исландия. В Европе есть только одна страна, которая цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций, – Сербия. Хотя она считает своей стратегической целью членство в ЕС, как и Украина, но занимает откровенно пророссийскую позицию. Причем не только по украинскому вопросу. Это удивляет также представителей европейских стран. Сербия выглядит как некий остров негатива в Европе», – рассказал Ельченко.