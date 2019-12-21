На Донетчине иномарка сбила пожилую женщину

В Дружковке (Донецкая обл.) на перекрестке улиц О. Тихого и Вильямса водитель автомобиля «Skoda» совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что информация о происшествии поступила в дежурную часть Дружковского отделения полиции накануне в 16:20.

«При осмотре места происшествия было установлено, что автомобиль "Skoda" двигался со стороны ул. Л. Быкова по ул. О.Тихого. В районе перекрестка с улицей Вильямса водитель, управлявшая транспортным средством, совершила наезд на женщину пешехода, переходившую проезжую часть улицы в неустановленном месте. В результате аварии 75-летняя местная жительница получила перелом ноги», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.