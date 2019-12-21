В «Л-ДНР» вербуют осужденных: В СБУ обнародовали доказательство (Видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, получили очередные доказательства привлечения пророссийскими сторонниками заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения из «Л-ДНР», к шпионажу. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами квазиреспублик. Чтобы получить от узников согласие боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях – в колониях "Л-ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, несогласных с такими тюремными порядками участники незаконных вооруженных формирований привлекают к работам на своих передовых позициях: «Зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы. Свидетельство об именно таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники. Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью».

«Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и полученном задании. Служба безопасности в очередной раз предупреждает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами», – добавили в СБУ.