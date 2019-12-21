Когда действуем вместе, мы в безопасности, – Яценюк о санкциях США против «Северного потока – 2»

США усилили санкции против «Северного потока – 2». В этом видим общую волю республиканцев и демократов. Это знак для всех – когда действуем вместе, тогда мы в безопасности. Об этом сегодня, 21 декабря, в своем Facebook написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Политик приветствовал решение президента Дональда Трампа, который поддержал соответствующие законодательные нормы, одобренные американским Конгрессом.

Яценюк подчеркнул, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, «было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы».

«Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело выдержать нашу грамотную политику и действовало строго в пользу национальных интересов», – отметил политик.

«Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции и мы победим», – написал Яценюк.