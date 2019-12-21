Сбил и скрылся с места происшествия: На Донетчине задержали виновника ДТП

Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Святогорске. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что под колесами легкового авто погиб 54-летний мужчина. Водитель, не оказав помощи, покинул место аварии, а машину спрятал. Полицейские по фрагменту фары установили машину и ее владельца, причастных к ДТП.

«Вчера, 20 декабря, около 19:00 в Святогорске Славянского района обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП. На месте происшествия работали следователи областного главка полиции Донецкой области, полицейские группы реагирования и оперативники Славянска, патрульные. Поиски водителя, который совершил наезд, продолжались всю ночь. Преступление было раскрыто при участии начальника Славянского отдела полиции Станислава Загурского, который по обломкам фары установил марку автомобиля – ВАЗ-2101. Также сотрудники полиции разыскали свидетелей происшествия», – рассказали в полиции.

Утром машину с поврежденной фарой нашли, а ее владельца разоблачили в совершении уголовного преступления. Им оказался 34-летний местный житель.

«Установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. Не остановившись для оказания помощи, скрылся. Опасаясь ответственности, отогнал машину к знакомому и спрятал под чехлом», – рассказали в пресс-службе.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.