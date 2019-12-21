Не хватает специалистов: На Луганщине военные врачи лечат местных жителей (Фото)

По инициативе командования Объединенных сил в прифронтовых населенных пунктах на Луганщине высококвалифицированные военные врачи проводят приемы местных жителей и детей. При необходимости медики проводят обследования – как первичное, так и углубленное, используя современное оборудование. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Самые распространенные заболевания – это гипертонические болезни, сердечно-сосудистые и урологические заболевания, тонзиллиты у детей и т.п. В этом регионе нет узкопрофильных специалистов», – сообщила врач-педиатр Татьяна Сапожникова.

К обследованию привлекаются лучшие медицинские специалисты из войск, в частности педиатры, кардиологи, терапевты, хирурги, анестезиологи и др.

«Для нас такое обследование крайне необходимо, в нашей местности не хватает врачей такой профессии. Врач-педиатр, которая осматривала моего сына, вовремя и правильно поставила диагноз и предоставила соответствующие рекомендации по дальнейшему лечению», – рассказала местная жительница Лилия.

Практически каждую неделю врачи выезжают в районы отведения и обслуживают около 20 пациентов разного возраста. Такая помощь местному населению предоставляется постоянно. Как отмечают врачи, в случае необходимости они готовы оказывать неотложную медицинскую помощь и проводить эвакуацию больных и раненых.