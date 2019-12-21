Крайний срок – 26 декабря: «Держмолодьжитло» прокомментировало проблему программы «Ипотека под 3%» (Фото)

Министерство финансов на сегодняшний день, 21 декабря, не перечислило обещанные правительством и президентом Украины 500 млн грн на реализацию жилищных программ для переселенцев и участников АТО/ООС – «Доступное жилье» (300 млн грн) и ««Ипотека под 3%»* (200 млн грн). Последний день, когда деньги могут поступить, – 26 декабря, иначе программы будут сорваны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе акции протеста рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Комнатный заверил переселенцев и участников АТО/ООС, что и премьер-министр, и профильное Министерство развития громад и территорий Украины знают о проблеме. «Министр (Алена Бабак, – ред.) поднимала вопрос на заседании Кабинета министров (состоялось 17 декабря, – ред.), поднимала вопрос с премьер-министром. До чего там договорились, к сожалению, меня не информировали. О проблеме знают и в профильном министерстве, и в МинВВОТ. Регламентные процедуры, которые Фонд ("Держмолодьжитло", – ред.) должен был сделать, Фонд сделал полностью. На сегодняшний день осталось лишь получить на наши счета деньги и согласно договорам, перечислить их на счета людей», – констатировал он.

Глава «Держмолодьжитло» продемонстрировал информационную справку, которая легла в основу докладной записки в министерства:

«26 декабря – это последний день, когда мы можем получить платеж от Казначейства. Казначейство работает и в последующие дни, но во внутреннем режиме. Если и 26 декабря денег не будет, "Держмолодьжитло" уведомит всех [участников программ] забирать вложенные средства», – сказал Комнатный.

Он уточнил, что даже при поступлении денег люди могут понести расходы. «Если заключили договора [на приобретение квартир], то по ним люди должны внести деньги. Если они смогут вернуть свои средства, то если расчет шел в гривне – человек фактически мало что теряет. А вот если деньги передавались в долларах, то можно потерять на курсе валют», – пояснил глава «Держмолодьжитло».

При этом, по его словам, если деньги все-таки поступят 26 декабря, то участники программ могут оформить сделки по приобретению квартир как в последующие дни декабря, так и 2-3 января.

Сергей Комнатный и участники акции протеста

В свою очередь директор Ипотечного центра «Держмолодьжитло» Николай Марчук отметил, что при поступлении денег на счета – они будут передаваться участникам программ день-в-день. «Например, поступят 24 декабря (перед Рождеством), мы их может отправлять на счета людей уже 24 декабря. Но если на конец дня 26 декабря денег не будет – все, их и не будет», – сказал он.

Николай Марчук (в центре)

Комнатный отметил, что часть участников программы «Доступное жилье» теоретически могут получить средства и в следующем году. Однако, этого нельзя сказать о программе «Ипотека под 3%». «Если по программе "Доступное жилье" на следующий год у нас есть хотя бы 100 млн грн, то мы сможем смоделировать ситуацию, по которой перечислим деньги в следующем году. Да, не 400 миллионов (суммарно обещанные в 2019 году, – ред.), а 100 миллионов – то есть на всех все равно не хватит. А по программе кредитов ("Ипотека под 3%", – ред.) в бюджете-2020 деньги не запланированы», – констатировал он.

Николай Марчук дополнил, что с оформлением документов по программе «Доступное жилье» (действует только для новостроев) – намного проще, чем с «Ипотекой под 3%» (приобретать жилье можно на вторичном рынке). «По "Доступному жилью" проще – застройщики соглашаются подписывать документы с отсрочкой платежа. Т.е. можно подписать документы по передаче прав собственности, а деньги они получат в следующем году. У "Держмолодьжитла" подписаны договора с застройщиками, и если к нам поступят деньги, то я лично обращусь к каждому застройщику и попрошу продлить срок действия предварительных договоров участников программ хотя бы до 10-15 января», – отметил Марчук.

По «Ипотеке под 3%» основная проблема, что квартиры приобретаются у частных лиц. «Продавцу квартиры главное – увидеть деньги на своем счету, пока он их не увидит, он не горит желанием подписывать документы о передаче права собственности. Кроме того, срок действия предварительных договоров у многих – до конца года. Но если деньги все-таки нам поступят до 26 декабря, то наши сотрудники успеют приехать на сделки и поставить свои подписи под договорами о передаче денег. А уже задача участников программы – уговорить продавцов продлить действие договоров с отсрочкой платежа и сохранением квартиры, например, чтобы оформить все 3-4 января», – пояснил Марчук.

«Главное, чтобы поступили в этом году деньги. Тогда мы успеем перечислить их на ваши счета. Надеемся, вопрос решат», – обнадежил переселенцев и участников АТО / ООС Николай Марчук.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Государственный бюджет на 2019 год были внесены изменения, благодаря чему дополнительно выделили 300 млн грн на программу «Доступное жилье» и 200 млн грн на новый проект – «Ипотека под 3%». Деньги на счет «Держмолодьжитло» должны были поступить в начале декабря. Но их до сих пор нет. При этом во исполнение требований программ люди уже оформили документы, в том числе, заключили предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверили бумаги, оплатили залог продавцам и риелторам. Если государство не выполнит свои обязательства, участники программ могут потерять уже вложенные средства.

Напомним, программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».