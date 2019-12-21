Агентурная сеть ФСБ: Украинский дипломат рассказал о влиянии России в ООН

Россия имеет сильное влияние в ООН, в частности, как постоянный член Совета безопасности ООН. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал экс-постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

По его словам, в ООН РФ кто-то уважает, а кто-то откровенно боится. «Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100% зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без которых экономики не будет. Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии», – рассказал Ельченко.

«Кроме того, Россия влияет на работу ООН скрыто – через свои кадры. В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или открытая. Так сложилось еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был "подписан", как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», – продолжил украинский дипломат.

Он считает, что влияние России в ООН значительно больше, чем Украины и десятков других стран: «Кстати, время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой. То есть иногда их отлавливают. И такая ситуация мало изменилась со времен СССР».

Экс-постоянный представитель Украины при ООН также рассказал, как Украина за последние 4 года использовала потенциал ООН для противостояния российской агрессии.