Ударил кулаком в лицо: На Донетчине будут судить патрульного

На Донетчине за превышение служебных полномочий патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, завершено досудебное расследование уголовного производства по обвинению рядового патрульной полиции в превышении служебных полномочий по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

«15 мая 2019 года около 2:45 экипаж патрульной полиции, получив сообщение о краже металлических столбиков в Саду Бернацкого в г. Краматорске, прибыл на место, где встретился с двумя заявителями в камуфляжной одежде. Получив от диспетчера данные о пребывании одного из них в розыске, патрульные предложили ему проехать в отделение для проверки этой информации», – говорится в сообщении.

«Во время поездки мужчина высказывал свое недовольство ситуацией, в ответ на что 24-летний полицейской нанес ему удар кулаком в лицо, после чего вытащил мужчину из автомобиля и надел на него наручники. Сейчас обвинительный акт прокуратурой согласован и направлен в суд», – сообщили в прокуратуре.

Если вину полицейского докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.