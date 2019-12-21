НВФ обстреляли Золотое-4: Повреждены дома мирных жителей (Фото)

Сегодня, 21 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» обстреляли Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.). В результате повреждения получили дома местных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района», – написала она.

Погукай уточнила, что в результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вторая Вольная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУ НП. Данный факт зарегистрирован.

По информации Гуманитарной миссии «Пролиска», обстрел произошел около 5 часов утра. «Вероятно, минометная мина разорвалась на крыше одного из жилых домов. В ходе взрыва была повреждена кровля жилого дома, фронтон, частично дымоход, выбиты стекла на веранде. Мирная жительница, которая в момент обстрела находилась в доме, не пострадала. Также из-за взрывной волны, пострадало остекление соседнего дома. В нем в момент инцидента никто не проживал», – говорится в сообщении.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай и Гуманитарная миссия «Пролиска»

Сотрудники гуманитарного штаба побывали на месте происшествия и предоставили материалы для экстренных ремонтов для пострадавшего домовладения.