Представлен новоназначенный глава Волновахской РГА

Сегодня, 21 декабря, в большом зале районного совета заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин торжественно представил нового главу Волновахской районной государственной администрации (РГА) Александра Капитоненко. Об этом сообщает пресс-служба Волновахской РГА.

Как уточняется, распоряжение о его назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 декабря № 557 / 2019-рп.

«Во время мероприятия Вадим Филашкин поздравил новоназначенного главу райгосадминистрации и пожелал плодотворного сотрудничества и взаимопонимания с коллективом. В свою очередь Александр Капитоненко поблагодарил за высокое доверие и заверил, что всегда открыт к общению и надеется на плодотворное сотрудничество на благо района», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель ДонОВГА Павел Кириленко представил двух глав РГА – Константиновской и Бахмутской.