В Мариуполе высадили аллею именных деревьев (Фото)

В Мариуполе высадили аллею деревьев с именами детей в рамках проекта «#ТутВарто дарить деревья». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, новая кленовая аллея расположилась возле роддома МТМО здоровья ребенка и женщины. Место определили сами мариупольцы, проголосовав на сайте Мариупольского горсовета. С высадкой помогали сотрудники «Зеленстроя». На деревьях родители могут прикрепить именные таблички с пожеланиями.

Сертификаты на именные деревья получили 20 мариупольских семей, которые в 2019 году пополнились малышами.

Проект реализуется в рамках программы «Общественный бюджет». Авторы проекта надеются, что это станет традицией: в Мариуполе и в дальнейшем будут высаживать деревья в честь своих детей. «Уже сейчас родители называют дерева «семейными» и планируют приходить к ним на каждый день рождения своих детей. При выборе деревьев, учли зимнюю посадку. Все саженцы с полностью сформированным корнем. Поэтому уже весной они начнут зеленеть и радовать мариупольцев», – говорится в сообщении.