Один из самых тяжелых дней: Польская правозащитница поделилась впечатлениями от посещения Песок (Фото)

На Донбассе несколько дней назад завершилась международная мониторинговая миссия, организованная фондом «Восток SOS» и DRA – Deutsch-Russischer Austausch e.V. Участники миссии посетили населенные пункты, где уже состоялось разведение войск или оно планируется в ближайшее время, а также контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Фокус мониторинга – гуманитарная ситуация и условия жизни людей в прифронтовой зоне. Об этом сообщает пресс-служба «Восток SOS».

На седьмой день миссия посетила прифронтовой поселок Пески (Донецкая обл.), который расположен рядом с терминалами Донецкого аэропорта. Польская правозащитница Марта Щепаник, участница миссии, поделилась впечатлениями от увиденного. «Седьмой день – один из самых тяжелых дней нашей миссии. Село Пески было одной из горячих точек в боях за Донецкий аэропорт, которые продолжались с осени 2014-го до весны 2015 года. Конфликт заставил более 2 000 жителей покинуть поселок. Сейчас оно находится под контролем украинской власти, в красной зоне, в нем проживают 11 пожилых людей, которые категорически отказались покидать свои дома. Другие довоенные жители, выехавшие в соседние города, ждут момента, когда они смогут вернуться домой», – рассказала она.

По словам Марты Щепаник, сотрудница гуманитарной миссии, сама бывшая жительница Песок, следит, чтобы у тех, кто не хочет уезжать, были обеспечены регулярные запасы воды и продуктов питания и другие базовые потребности. «Жители сообщают о трудностях с получением заверенных документов, подтверждающих уничтожение их имущества, что позволило бы требовать компенсации. Они возлагают определенные надежды на возможное разведения войск в этом районе, что, возможно, сделает этот процесс более эффективным. С начала конфликта жители обозначают расположение временных могил каждого неидентифицированного погибшего от обстрелов или на минных полях, чтобы их личность можно быть установить и они были должным образом похоронены, как только мир и справедливость вернутся к Пески», – добавила правозащитница.

Фото: Facebook / Марта Щепаник

Напомним, поселок Пески разрушен боевыми действиями настолько и продолжает разрушаться так, что уже совсем мало надежды на его восстановление.