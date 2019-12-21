Жилье для переселенцев: Замглавы МинВВОТ рассказал о ситуации в Мариуполе (Фото)

Мариуполь за 3 года обеспечил жильем более 700 переселенцев. Сейчас на очереди еще 750 человек. План города – за 5 лет обеспечить более 1000 человек, стоящих на очереди. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Он посетил Мариуполь, где провели совещание с руководством города и пообщался с переселенцами. «Пообщался с переселенцами Ниной Николаевной и Натальей Ивановной, проживающих в выделенном им городским советом жилье для временного проживания. Наталья Ивановна работает учителем математики в школе № 25, вместе с мужем и сестрой проживает в 2-х комнатной комфортной квартире. Нина Николаевна пенсионерка из поселка Широкино через который проходит линия разграничения. Она вместе со своей семьей проживает в 3-х комнатной квартире», – написал Калинин.

Кроме того, замглавы МинВВОТ посетил социальное общежитие для незащищенных слоев населения, среди которых и переселенцы. «Такой общежитие первое в Украине, созданное при поддержке ЕС и содействие местных властей. Коротко предоставлю цифры: общая стоимость проекта – 10,4 млн. грн (ЕС – 10,1 млн грн, город – 300 тыс. грн); общая площадь здания более 630 кв. м . В целом квартиры получили 75 человек, которые остро нуждались в жилье», – добавил он.

Также Калинин посетил социальное жилье «Новых мариупольцев» (так здесь называют ВПЛ), в котором также временно проживают переселенцы. «Кстати, проект, направленный на реконструкцию данного социального жилья, был реализован за счет средств субвенции 30/70, которой занимается наше министерство. Коротко предоставлю цифры: общий бюджет объекта 13,9 млн грн (местный бюджет – 6,3 млн грн, государственный бюджет – 7,6 млн грн)», – уточнил он.

Фото: Facebook / Руслан Калинин

Замминистра также посетил городскую детскую больницу, и осмотрел детскую консультационно-диагностическую поликлинику. «Хочу отметить, что среди работников больницы есть переселенцы, которым местная власть также предоставила во временное пользование жилье, в частности его получили 2 медсестры и врач эндокринолог. По моему мнению, целесообразность начала существования таких социальных проектов, направленных на решение насущных проблем переселенцев, не требует дополнительного обоснования», – резюмировал Руслан Калинин.

Напомним, в Мариуполе на приобретение в коммунальную собственность жилья для социальных нужд в 2020 году планируют выделить из бюджета порядка 13 млн грн. В планах покупка и обустройство квартир для переселенцев.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе за 2 года была приобретена 131 квартира для временного проживания переселенцев, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома. Также сообщалось, что в Мариуполе количество ВПЛ составляет около 22% от общей численности населения города. Подавляющее большинство лиц переместилось только для получения пенсионных выплат и других государственных пособий. По словам Мариупольского городского головы Вадима Бойченко, в Мариуполе есть программа по обеспечению жильем переселенцев, которая рассчитана на тысячу семей.