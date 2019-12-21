Переселенцев, наконец-то, вселили в отремонтированный для них дом на Днепропетровщине

В Павлограде (Днепропетровская обл.) переселенцы из Донбасса, наконец-то, получили ключи от квартир в отремонтированном для них за деньги Германии доме. Но ряд проблем все же остается. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

«Еще в июне в Павлограде отремонтировали многоквартирный дом для переселенцев и пафосно его открыли. В тот же день решением исполкома горсовета 19 лицам выделили квартиры и выдали им ордера. Уже в сентябре с этими людьми заключили договоры на предоставление временного жилья. Но ни в июне, ни в ноябре порог дома арендаторы переступить так и не смогли. Очередное обещание горсовета поселить переселенцев 18.12.2019 не вызывало доверия, но ключи таки были розданы и люди попали в помещения», – говорится в сообщении.

При этом правозащитники будут требовать перезаключения договоров с учетом времени, который истек, и получение за этот период компенсации.

Также уточняется, что это жилье временное и срок пользования им – год. Продлить или не продлить – решает комиссия, которая анализирует факты и выбирает семьи в самых трудных обстоятельствах. Началом пользования временным жильем является дата заключения договора, в этом случае – сентябрь 2019 года.

Этот отремонтированный дом рассчитан на проживание 42-х человек, а заселяют только 19.

В ноябре переселенцы получили счета на оплату коммунальных услуг по тем адресам, где они не проживают.

Напомним, в Павлограде торжественно открыли «социальный» дом для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 млн грн, крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Провозгласили речи, перерезали ленточку, но воз и ныне там – по прошествии времени заселение так и не началось.