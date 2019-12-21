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В Мариуполе столкнулись автомобили, есть пострадавшие (Фото)

21.12.19 16:12
Фото: Сайт города Мариуполя
Фото: Сайт города Мариуполя

В Мариуполе сегодня утром, 21 декабря, на пересечении ул. Пашковского и ул. Украинского Казачества произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Nissan двигался по ул. Пашковского в направлении площади Победы и не пропустил автомобиль Chevrolet, который двигался по главной.

В результате происшествия пострадали 2 человека – водитель и женщина-пассажир Chevrolet. Водитель был госпитализирован, девушка от госпитализации отказалась. На месте работали сотрудники полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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