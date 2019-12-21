Придумал нехитрую схему: В Северодонецке задержали юного грабителя

В Северодонецке задержали 18-летнего грабителя. Об этом сегодня, 21 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Заказать через Интернет гаджеты, выбрать доставку почтовой службой с возможностью осмотра товара, убежать с товаром, не заплатив, – такую нехитрую схему воплотил в жизнь юноша из Старобельского района. Теперь у парня испорчена биография, а впереди судебное разбирательство», – написала она.

По ее словам, в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение руководителя одного из отделений почтовой службы о том, что парень, который осматривал товар с почтового отправления, убежал с ним, не оплатив покупку.

«Для установления личности человека, совершившего уголовное преступление, привлекли специализированную группу оперативников криминальной полиции, кинологов и экспертов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 18-летнего парня, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". У него изъяли один из девайсов, местонахождение другого устанавливается. Досудебное расследование продолжается», – сообщила Погукай.