В Донецке показали заброшенное общежитие (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал заброшенное общежитие.

Как рассказал дончанин, заброшенное общежитие находится в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе. Вход в здание открыт со стороны двора.

Вокруг заброшенного общежития – жилые дома.

Житель Донецка прошел по комнатам и коридорам здания. Мебели в комнатах практически нет – только несколько поломанных стульев и тумбочек. «Видно, что за этим зданием люди пытались как-то присмотреть, чтобы его не сильно грабили», – отметил мужчина.

Также он поднялся на крышу, и показал, как выглядит кровля.