Житель Луганска показал цены на курточки на рынке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на зимние мужские курточки.

Так, луганчанин побывал на Центральном рынке. В торговых точках – большой выбор курточек, при этом модели похожи.

Цены на зимние мужские куртки стартуют от 1800 руб. (674 грн по местному курсу на 24.12.2019). В среднем курточки на искусственном меху стоят 2,5 тыс. руб. (936 грн). Качество получше – 3,5-4 тыс. руб. (1,3-1,5 тыс. грн).

Спортивные теплые курточки стоят 4 тыс. руб. (1,5 тыс. грн).

Теплую верхнюю одежду, по словам продавцов, привозят из Москвы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube