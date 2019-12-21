На Луганщине НВФ 45 минут обстреливали украинских военных у Зайцево

На Донбассе с начала суток, 21 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды. Вблизи Зайцево, на Луганском направлении, около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут», – отметил Праута.

По его словам, на Донецком направлении утром НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям украинских защитников недалеко от Новотроицкого.

Праута также отметил, что на данный момент потерь со стороны Объединенных сил нет.