«Еленовка в Донецк просто мрак»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:18. В Горловке ж**а. Ночующие со вчера могут и сегодня не проехать. Едет только суперльгота. Когда у людей лопнет терпение неизвестно»;

Олег: «12:20. Из Горловки в Украину очень много»;

Алексей: «12:32. Горловка на выезд. ***а полная, с пяти утра стоим, сейчас примерно пятидесятыми».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Vla»: «10:44. "Каргилл" из Донецка. Очередь на мосту»;

«Vla»: «11:18. "Каргилл". Движение есть, за 20 минут два раза подвинулись»;

Dmitry: «12:00. "Каргилл", с такими протяжками будем ночевать»;

Anton: «12:32. "Каргилл" в Донецк. Протяжки по три машины. В среднем раз в 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:20. Еленовка. Общая очередь на 10:00 (по Украине) четко до рынка. Из Донецка»;

«Nata777»: «10:30. Еленовка 10:43 (мск). Приехали в 9:15, основная. Продвинулись до церкви. За нами еще до магазинов»;

Anton: «11:19. Еленовка в Донецк просто мрак! Машины до ДНР-ноля стоят, уже не видно край, пропускают 15-20 машин в час из общей очереди»;

Кристина: «11:42. Еленовка. Полная ж**а в обе стороны»;

Кристина: «12:21. В Новотроицком на нулевом людей тьма»;

Alina: «14:07. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота к остановке, в Донецк – почти до моста».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Ирина: «11:24. Гнутово в Украину ориентир – 80 машин общей»;

«Администратор»: «11:32. В Украину очередь в Октябре до магазина»;

Александр: «14:08. Гнутово. В сторону Донецка 20 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.