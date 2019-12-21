Надо, чтоб все горело и светилось: В Донецке рассказали, кого заставляют украшать торговые точки

В неподконтрольном украинским властям Донецке мелких предпринимателей «власти» заставляют украсить к Новому году места ведения предпринимательской деятельности. Не выполнившим предписания грозят штрафом. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
«Зачем у нас в республике наша власть добровольно-принудительно заставляет украшать торговые ларьки новогодними украшениями, Дедами Морозами и гирляндами? А если ЧПшники этого не сделают, то будут платить огромные административные штрафы! Зачем вся эта показуха? Некоторые ЧПшники и так работают в убыток, учитываю налоги и аренду, а тут еще и штрафы за отсутствие новогоднего дождика на киоске и гирлянд», – пишет Светлана.
Иные дончане высказывают свои мнения:
- Юля: «Еще в начале месяца приходили из администрации и дали бумаги под роспись»;
- «Web Gost»: «Для наполнения разграбленного бюджета республики все способы хороши»;
- Алена: «Да республике плевать, какие у вас проблемы, делайте или штраф».
Также люди спорят о том, сложно ли осуществить предписания «властей». Одни считают, что предприниматели могут потратиться на украшения, чтобы создать праздничное настроение, другие с этим не согласны:
- Герман: «В убыток никто не будет работать, а праздничное типа настроение надо налепить»;
- Ирина: «Так ведь праздник. Разве много денег надо на дождик и пару гирлянд?»;
- Александр: «Почему бы не добавить праздничного настроения к товару, будням гирляндой или дождиком?»;
- Джексон: «Это как раньше с флагами»;
- «Рус»: «Чтобы красиво было, купите какую-нибудь дешевую гирлянду… Они лучше бы город украсили, не считая площади, и дали нормально работать, не душили бы налогами, тогда другое дело»;
- Светлана: «Всегда так было, украшали весь город, все места к НГ! Не надо ныть. Не обеднеете, если повесите гирлянду на дверь и вырежете из бумаги пару снежинок. Новый год все-таки раз в году»;
- Александра: «Одно дело – пару снежинок и дождик, а другое – вешать на улицу огромную гирлянду за 5-7 тыс. руб. (1,9-2,6 тыс. грн по местному курсу на 21.12.2019 – ред.), тоже не понимаю этого»;
- Андрей: «Трудно повесить? Новый год ведь скоро, одумайтесь»;
- Михаил: «Уличная иллюминация – недешевое удовольствие. Надо, чтоб все горело и светилось».