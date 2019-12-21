Надо, чтоб все горело и светилось: В Донецке рассказали, кого заставляют украшать торговые точки

В неподконтрольном украинским властям Донецке мелких предпринимателей «власти» заставляют украсить к Новому году места ведения предпринимательской деятельности. Не выполнившим предписания грозят штрафом. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Зачем у нас в республике наша власть добровольно-принудительно заставляет украшать торговые ларьки новогодними украшениями, Дедами Морозами и гирляндами? А если ЧПшники этого не сделают, то будут платить огромные административные штрафы! Зачем вся эта показуха? Некоторые ЧПшники и так работают в убыток, учитываю налоги и аренду, а тут еще и штрафы за отсутствие новогоднего дождика на киоске и гирлянд», – пишет Светлана.

Иные дончане высказывают свои мнения:

Юля: «Еще в начале месяца приходили из администрации и дали бумаги под роспись»;

«Web Gost»: «Для наполнения разграбленного бюджета республики все способы хороши»;

Алена: «Да республике плевать, какие у вас проблемы, делайте или штраф».

Также люди спорят о том, сложно ли осуществить предписания «властей». Одни считают, что предприниматели могут потратиться на украшения, чтобы создать праздничное настроение, другие с этим не согласны: