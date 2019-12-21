В Славянске двое мужчин забили до смерти соседа

В Славянске (Донецкая обл.) двое мужчин признаны виновными в совершении умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, убийство произошло 10 июля 2018 года. «Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли во двор соседа, который якобы оскорбил знакомую им женщину, и нанесли ему многочисленные удары кулаками, ногами и лопатой по голове, лицу и грудной клетке после чего с места преступления скрылись», – говорится в сообщении.

«От полученных перелома ребер и разрыва легких и печени 34-летний потерпевший скончался на месте. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, приговорил 24-летнего нападающего к 11 годам 3 месяцам лишения свободы, а его 26-летнего сообщника – к 11,5 годам за решеткой», – сообщили в прокуратуре.