Ошибочные санкции: Зеленский подписал указ об исключении 5 граждан из списка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 924 / 2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в персональные санкции касательно 5 фигурантов данного списка. Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства 20 декабря.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"», – говорится в указе президента.

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – сказано в документе.

В тексте решения СНБО уточняются личные данные фигурантов санкционного списка, внесенных ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, которые были заменены уточненными данными сторонников «Л-ДНР».

В частности, из санкционного списка исключили медсестру Викторию Бурлакину из Бахмута (Донецкая обл.), которую СНБО Украины внес туда ошибочно за то, что она якобы была «председателем избирательной комиссии» в неподконтрольной украинским властям Макеевке в 2014 году. Из-за этого женщина 9 месяцев не получала зарплату.