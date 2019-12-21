В колонию на Донетчине пытались передать наркотики

На Донетчине правоохранители предотвратили попадание наркотиков в исправительную колонию в пгт. Острое. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что полицейские задержали двух мужчин, которые перебросили через забор исправительной колонии сверток с наркотиками.

«Для выяснения всех обстоятельств, работники СИК-82 вызвали следственно-оперативную группу Селидовского отделения полиции. Правоохранители установили, что нарушителями являются двое жителей г. Новогродовка 38 и 42 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности. Объяснить свои действия и происхождение веществ мужчины не смогли. Изъятые наркотики направлены на экспертизу», – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. За совершение данного правонарушения законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.