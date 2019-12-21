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В полиции Луганщины прошел инструктаж накануне местных выборов

21.12.19 16:26
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области

Полиция Луганщины готова к обеспечению правопорядка и безопасности в день проведения местных выборов. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что глава полиции Луганской области Сергей Колесник провел инструктаж полицейских, которые, в составе усиленных нарядов, заступают на охрану публичной безопасности и общественного порядка во время проведения местных выборов в Половинкинской сельской ОТГ.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы избирательный процесс прошел честно и прозрачно, а также принять все необходимые меры в сфере безопасности, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право во время местных выборов», – отметил глава полиции области во время проведения инструктажа.

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