Как льготникам узнать размер доплаты за «коммуналку»: Разъяснение Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины пояснили, как льготник может узнать размеры доплат за коммунальные услуги, которые ему необходимо сделать, поскольку в платежке указаны полные суммы платежей. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Относительно услуг, за которые нужно доплатить, АО "Ощадбанк "вышлет Вам СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги). Также вы может зайти в свой личный кабинет на сайте АО "Ощадбанк", где отражается движение средств по вашей учетной записи», – говорится в сообщении.

Напомним, по информации Минсоцполитики, в случае, если льготнику не начислили сумму монетизированной льготы, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации.

Ранее сообщалось, что заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко призвал льготников обратиться за субсидией до конца декабря, чтобы получить возмещение за весь отопительный период.