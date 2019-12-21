В Украине 90% выпускников интернатов не готовы к самостоятельной жизни, – Минсоцполитики

В Украине, согласно данным статистики, 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме. Об этом рассказал советник министра социальной политики Леонид Лебедев, сообщает сегодня, 21 декабря, пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Статистические данные говорят, что 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме, 50% таких детей склонны к насилию и правонарушениям, а 23% вообще могут стать бездомными», – заявил Лебедев.

По его словам, на сегодня в интернатных учреждениях Украины проживают почти 100 тыс. детей, 92% этих детей имеют своих биологических родителей. «Отдавая ребенка в интернатное учреждение родители искренне считают, что делают для своего ребенка лучше. Но нет, не лучше», – подчеркнул он.

Советник министра добавил, что каждый ребенок должен воспитываться и жить в семье, быть возвращен в родную семью, быть усыновленным, воспитываться в приемной семье или другой форме, приближенной к семейной. «Каждый ребенок должен расти в семье и быть от этого счастливым», – резюмировал Леонид Лебедев.