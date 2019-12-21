Гривна поставила мировой рекорд по укреплению к доллару, – Bloomberg

Стремительный рост украинской гривны к американскому доллару с начала 2019 года сделало ее мировым лидером по темпам укрепления. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет «Укринформ» .

« Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривны (к доллару США, – ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не лучше, чем дома » , – говорится в сообщении.

Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, идущие на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.

В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, а сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.