На Донетчине в прифронтовом Верхнеторецком планируется открытие восстановленной железнодорожной станции «Скотувата» («Скотоватая»). Сейчас ведутся подготовительные работы. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, с 2014 года эти железнодорожные пути не обслуживали пассажирские поезда. Фактически, с начала необъявленной войны на Донбассе, к населенному пункту Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, поезда не ходили из-за опасности обстрелов.

Сейчас же на станции «Скотувата» продолжаются восстановительные работы. «Военнослужащие из состава Объединенных сил обеспечивают безопасность железнодорожников и рабочих объекта», – говорится в сообщении.

Вскоре, благодаря усилиям украинской власти, здесь будет восстановлено железнодорожное движение. Как рассказал заместитель начальника Авдеевского отделения полиции Александр Воинов, в помещении станции идет ремонт.

«На Данный момент идет реконструкция здания станции. Железнодорожную станцию ​​планируется открыть для перевозки пассажиров», – отметил Воинов.

Он добавил, что на станции будут нести службу сотрудники Национальной полиции, которые будут помогать людям и обеспечивать охрану общественного порядка.